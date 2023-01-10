المنشآت السياحية تطلق برنامجا تدريبيا لتوعية العاملين بخطورة التحرش بالسائحين

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، إطلاقها لبرنامج تدريبي عبر تطبيق زووم ZOOM لنشر الوعي السياحي وكيفية التعامل مع رواد المطاعم والمنشآت السياحية؛ لمواجهة السلوكيات الخاطئة من قبل بعض العاملين بالقطاع تجاه السائحين مثل «التحرش والتعرض الجنسي»، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بالشراكة مع شركة LOreal Egypt.



وقال عادل المصري، إن هذا البرنامج يهدف إلى توعية الأعضاء للنهوض بالسياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى عقد محاضرات عبر تطبيق ZOOM للعاملين بالمطاعم التي لا تتمكن من الحضور داخل محافظتي القاهرة والجيزة عن كيفية التعامل مع التحرش الجنسي في مجال السياحة.



وأشار المصري، إلى سوء التعامل من قبل بعض العاملين بالقطاع السياحي، مؤكد أن هذا من أكبر المشاكل التي تواجه العالم وخاصة مجال السياحة بمصر.



وأوضح أن الغرفة ستجري تدريبا ميدانيا لمكافحة التحرش الجنسي في مجال السياحة مع التركيز على كيفية تعامل الموظفين والعاملين مع السياح بشكل يومي.



وبين رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت، أن البرنامج المنتظر إطلاقه قريبا يصمم لإيقاف هذه السلوكيات الخاطئة وحماية الأشخاص والمنشآت السياحية، مشيرا إلى أن البرنامج مصمم لمساعدة الناس على فهم تأثير التحرش الجنسي على حياتهم؛ للحفاظ على بيئة آمنة وسليمة.



وناشد عادل المصري، أعضاء الغرفة من الجمعية العمومية، التنسيق مع الغرفة حتى يمكن إجراء التدريب والعمل على إنهاء هذه المظاهر السلبية، وإفادة الغرفة باسم من سيمثل المنشأة حتى يتسنى للغرفة السير في إجراءات تسجيل اسم المنشأة، وخلال الأيام المقبلة سيتم إخطار المنشآت والمطاعم بموعد الدورة التدريبية.