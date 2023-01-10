الدفاع الروسية: إطلاق صاروخ إسكندر لتدمير منشأة بنية تحتية لأوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، قيام قواتها بعملية إطلاق صاروخ من منظومة (إسكندر) العملياتي والتكتيكي على منشأة بنية تحتية تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.



وعرضت الوزارة -في فيديو نشرته قناة (روسيا اليوم) الثلاثاء- "تنقل الآلية الحاملة للصاروخ عبر الغابات في طريق وحل، قبل وصولها للنقطة المحددة، ثم عملية تحديد الهدف المستهدف وإطلاق الصاروخ".



وأضافت الوزارة "أن الهدف من العملية تأمين المنظومة وإخفائها عن العدو ومحاولة الأطقم تغيير مواقعها بعد كل عملية إطلاق"، موضحة أن كثافة تحركات المنظومة لا تؤثر على القدرة القتالية والدقة في إصابة الهدف؛ نظرا لأن إحداثيات الأهداف تأتي عن طريق عمليات استطلاع دقيقة.