 الدفاع الروسية: إطلاق صاروخ إسكندر لتدمير منشأة بنية تحتية لأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية: إطلاق صاروخ إسكندر لتدمير منشأة بنية تحتية لأوكرانيا

موسكو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 9:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 9:59 ص
كشفت وزارة الدفاع الروسية، قيام قواتها بعملية إطلاق صاروخ من منظومة (إسكندر) العملياتي والتكتيكي على منشأة بنية تحتية تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وعرضت الوزارة -في فيديو نشرته قناة (روسيا اليوم) الثلاثاء- "تنقل الآلية الحاملة للصاروخ عبر الغابات في طريق وحل، قبل وصولها للنقطة المحددة، ثم عملية تحديد الهدف المستهدف وإطلاق الصاروخ".

وأضافت الوزارة "أن الهدف من العملية تأمين المنظومة وإخفائها عن العدو ومحاولة الأطقم تغيير مواقعها بعد كل عملية إطلاق"، موضحة أن كثافة تحركات المنظومة لا تؤثر على القدرة القتالية والدقة في إصابة الهدف؛ نظرا لأن إحداثيات الأهداف تأتي عن طريق عمليات استطلاع دقيقة.

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