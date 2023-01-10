ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بأسيوط

تمكنت مباحث الإدارة العامة للمخدرات بمنطقة وسط الصعيد، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل وسائق بحوزتهما كمية من المخدرات أثناء استقلالهما سيارة ملاكي من الإسماعيلية إلى أسيوط.

كانت معلومات وردت إلى العميد محمد الضبع، رئيس منطقة وسط الصعيد للمخدرات، تفيد بقيام المدعو "ياسر.س.س". 46 سنة عاطل، ومقيم بمركز الإسماعيلية، وصديقه "محمد. إ. غ" 36 سائق مقيم بأبو صوير بالإسماعيلية، أثناء استقلالهما السيارة 9642 ملاكي بجلب كمية من المخدرات لتوزيعها على تجاز التجزئة بمحافظة أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط واللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية بأسيوط، تم تشكيل حملة أمنية من ضباط مباحث المخدرات ومديرية الأمن، ضمت الرائد أحمد مفتاح، مفتش مباحث المخدرات والعقيد أحمد عبدالسلام، مفتش مباحث أسيوط، برئاسة العميد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد للمخدرات، واللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية، وتمكنت من وضع خطة أمنية بالقرب من بوابة الرسوم على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز أسيوط.

وألقت الحملة الأمنية، القبض على المتهمين وبحوزتهما 150 طربة حشيش تزن 15 كيلو جرام ومبلغ 80 ألف جنيه و2 هاتف داخل ومخزن سري بخلفية السيارة.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت حبس المتهمين.