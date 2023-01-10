العاهل المغربي يصدر عفوا عن 991 شخصا بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن 991 شخصا، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل المغربية بأنه " بمناسبة ذكرى 11 يناير الخالدة لعام 2023 ميلادية، أصدر الملك محمد السادس أمرا بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المغربية وعددهم 991 شخصا".

وأضاف البيان أنه تم تخفيض عقوبة الإعدام بحق شخص إلى السجن المؤبد، وتم العفو من العقوبة الحبسية لأشخاص صادر بحقهم أحكام وفي حالة سراح، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لمجموعة أخرى من الأشخاص.