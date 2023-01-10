ساسة روس يواجهون انتقادات عقب نشر صور لعطلاتهم وسط أجواء من الترف

أثارت صور لساسة روس وهم يقضون في عطلات في أماكن بعيدة وسط أجواء من الترف والرفاهية الاستياء والانتقاد، فيما يستمر الغزو الذي يشنه الكرملين على أوكرانيا، ويكافح العديد من المواطنين العاديين للعيش على حد الكفاف في ظل اقتصاد الحرب.

ونشر دينيس دولجينكو، عضو البرلمان عن منطقة فولوجدا يوم الجمعة الماضي، صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيها على شاطئ في دبي.

كما لفتت الانتباه صورة أخرى تظهر دولجينكو بصحبة زينيا شويجو ابنة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو. ويعتقد الإعلام الروسي أنها التقطت في دبي أيضا.

وكتب أوليج كوفشينيكوف حاكم منطقة فولوجدا عبر تطبيق تليجرام في إشارة إلى دولجينكو: "بينما يخاطر مواطنوه بأرواحهم ويدافعون عن مصالح البلاد على الجبهة، ما زال البعض يعتقدون أنه من المسموح به أن يقضون عطلات في منتجعات فاخرة ويتحدثون عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

وعلى النقيض من ذلك، لم يعلق أحد من القيادة الروسية على ابنه شويجو.

وأغضب سياسي روسي آخر مؤخرا مواطنيه بتحية من مكان بعيد في رأس السنة.

وكانت تحيات وتمنيات طيبة مرسلة من سياسي روسي ينتمي لمنطقة كورسك الحدودية خلال احتفاله بالعام الجديد في المكسيك قد أثارت حالة من الغضب في روسيا في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وكتب رومان ستاروفويت حاكم كورسك على قناته على تليجرام "مثل الآلاف من مواطني بلدي، أشعر بالغضب من التحية عبر الفيديو التي أرسلها عضو البرلمان الإقليمي في كورسك مكسيم فاسيليف من المكسيك". ووصف العطلة الفاخرة التي أخذها السياسي في وقت الحرب بأنها "غير أخلاقية".

وفي مقطع الفيديو أعرب فاسيليف عن تمنياته بـ"الكثير من المال والروح المعنوية المرتفعة" من حانه على أحد الشواطئ بينما كان يتناول المشروبات الكحولية ويأكل سرطان البحر (الكابوريا)".