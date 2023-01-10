دعا رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد غد الخميس، وذلك للمرة الحادية عشرة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن بري دعا اليوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل.

وستكون هذه الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان خلال العام الجديد، والـ 11 منذ 29 سبتمبر الماضي.

حتى الآن، لم تسفر جلسات انتخاب رئيس الجمهورية من قبل أعضاء مجلس النواب في حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المطلوبة للفوز بالرئاسة.

ويتيعن على المرشح وفق الدستور اللبناني الحصول على أصوات 86 نائبا من أصل 128 نائبا بالبرلمان في الجولة الأولى للانتخاب بالجلسة، فيما يفوز من يحصل على أغلبية 65 صوتا فقط في الجولة الثانية بالجلسة ذاتها، حال استمر النصاب القانوني لعقد الجلسة والبالغ 86 عضوا.

وفي 31 أكتوبر الماضي، انتهت فترة رئاسة ميشال عون للجمهورية اللبنانية، ومنتصف ديسمبر الماضي، فشل البرلمان للمرة العاشرة في انتخاب خلف له.

وسبق أن اتهمت كتل برلمانية لبنانية نواب "حزب الله" بتعطيل انتخاب رئيس جديد للبلاد من خلال التصويت بأوراق بيضاء في الجولة الأولى من كل جلسة والانسحاب من الدورة الثانية كي لا يكتمل النصاب، فيما يقول مسؤولون في "حزب الله" إنهم لا يريدون "رئيسا يطعن المقاومة في الظهر".