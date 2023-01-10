ممثل برنامج الأمم المتحدة: حياة كريمة فرصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على أفقر القرى

أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق إذا لم يتم تنفيذها على المستوى المحلي

قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الحكومات المحلية تلعب دورًا أساسيًا في التنمية، وأصبح العمل المحلي أكثر أهمية اليوم مع تزايد طموحات التنمية والحاجة إلى الصمود في مواجهة الأزمات.

وأضاف فراكاسيتي، أنه لن تتحقق أهداف التنمية المستدامة إذا لم يتم تنفيذها على المستوى المحلي، موضحا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال العديد من المبادرات في جميع انحاء العالم، يسعي لتطبيق تجربته في الحكم المحلي على توطين أهداف التنمية المستدامة وتكاملها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل رفيعة المستوى التى عقدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية".

وأوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الحكومة المصرية خطت خطوات واسعة نحو التنمية المحلية المتكاملة من خلال مبادرات واسعة النطاق مثل حياة كريمة، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة تقدم فرصة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على أفقر القرى وأولئك الذين تخلفوا عن الركب

ولفت إلى أن المراجعات المحلية الطوعية تقدم فرصة كبيرة للمحافظات لرصد التقدم وإشراك المواطنين في تحديد الأهداف والإبلاغ عن نتائج الإجراءات المحلية.