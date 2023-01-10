بشار الأسد يعزي جورج وسوف في وفاة ابنه وديع

قدم وزير الإعلام السوري بطرس الحلاق، باسم الرئيس السوري بشار الأسد والسيدة الأولى، التعازي للفنان جورج وسوف بوفاة نجله وديع.



وقدم الوزير السوري التعازي للفنان وعائلته، في قرية الكفرون في محافظة طرطوس في سوريا.



وتوفي وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، الجمعة الماضية، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية أجراها مؤخرا.



وودع سلطان الطرب الفنان جورج وسوف نجله الشاب وديع وسوف (39 سنة) في مأتم حاشد حضره شخصيات رسمية وسياسية وفنية ووجوه ثقافية وإعلامية من كل المناطق اللبنانية.



وتقبل جورج وسوف التعازي طيلة يوم السبت في كنيسة مار نقولا في الأشرفية شرق بيروت.



وظهر الفنان وسوف لأول مرة بعد الإعلان عن وفاة ابنه وديع، فجر السبت، حزيناً ومتعباً.