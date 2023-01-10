 سياسي إسرائيلي من اليسار يدعو لعصيان مدني ضد سياسات حكومة نتنياهو - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 يناير 2023 5:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

سياسي إسرائيلي من اليسار يدعو لعصيان مدني ضد سياسات حكومة نتنياهو

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 5:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 5:30 م

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عن حزب "ميرتس" اليساري يائير جولان، اليوم الثلاثاء، لعصيان مدني ضد سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، التي وصفها بحكومة الفاسدين والظلاميين.

وقال جولان، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" إنه يجب إعلان العصيان المدني بالكامل، من خلال غلق المحال التجارية والشوارع والتظاهر على مدار اليوم والأسابيع حتى يتم إسقاط الحكومة الفاسدة.

وأضاف "هذه حكومة فاسدين والحرديم يحصلون على أموالنا ويفعلون ما يريدون دون رادع، وحكومة المتطرفين والظلاميين يجب محاربتها وعدم الاكتفاء بمظاهرات أيام السبت".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس قد دعا إلى التظاهر احتجاجًا على حكومة نتنياهو وبن جفير وسموتريش.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك