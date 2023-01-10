غياب ثلاثي البنك الأهلي عن مواجهة الداخلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يفقد فريق البنك الأهلي الثلاثي كريم بامبو وناصر منسي وحمدي علاء في مواجهة الداخلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، التي يستضيفها استاد بتروسبورت غداً الأربعاء.

ويغيب الثلاثي عن البنك الأهلي بسبب الإصابة التي لحقت بهم مؤخراً.

ويسعى حلمى طولان، المدير الفني لفريق البنك الاهلى، من الاستفادة بأكبر عدد من اللاعبين والاستقرار على التشكيل الأساسى للفريق لتنفيذ الخطة الخاصة به والعودة للنتائج الإيجابية وتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب المسابقة.

يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، بعدما لعب 12 مباراة.