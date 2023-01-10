سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة جنوبا.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية: يكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، قد تكون كثيفة على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر، فضلا عن وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 13

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 19 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 18 13

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 19 11

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 11

دمياط 19 12

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 20 11

السويس 19 12

العريش 19 10

رفح 18 11

رأس سدر 21 10

نخل 18 06

كاترين 14 03

الطور 20 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 22 14

الإسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 19 12

السلوم 18 9

سيوة 18 7

رأس غارب 21 13

الغردقة 22 14

سفاجا 22 15

مرسى علم 23 15

شلاتين 24 16

حلايب 21 15

أبو رماد 23 16

رأس حدربة 22 14

الفيوم 19 10

بني سويف 19 10

المنيا 20 8

أسيوط 20 7

سوهاج 21 9

قنا 21 10

الأقصر 21 10

أسوان 22 11

الوادي الجديد 22 6

أبو سمبل 22 10

