 الصحة العراقية: أكثر من نصف سكان إقليم كردستان تلقوا لقاحات كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة العراقية: أكثر من نصف سكان إقليم كردستان تلقوا لقاحات كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 10:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 10:21 ص

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، تلقي مليونين و931 ألفا و474 شخصا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ما يعني أن أكثر من نصف سكان الإقليم قد تلقوا جرعات.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن 49.6% من المواطنين فوق 18 عاما تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات، و40.2% منهم تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 2% منهم فقط الجرعة الثالثة.

وأشارت إلى أن 37% من المواطنين بعمر 12 عاما فما فوق، قد تلقوا الجرعة الأولى، و30% تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 1% منهم فقط الجرعة الثالثة.

وكانت الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق عدم فرض قيود جديدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا في البلاد، مؤكدة أن نصف حالات الإنفلونزا المسجلة هي إصابات بمتحور أوميكرون.


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