العقود الخارجية لشركات التشييد الكورية الجنوبية تتجاوز 30 مليار دولار في 2022

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء ارتفاع قيمة عقود التشييد في الخارج التي حصلت عليها الشركات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي لتتجاوز 30 مليار دولار للسنة الثالثة على التوالي.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والاتحاد الكوري للمقاولين الدوليين اليوم الثلاثاء إن الشركات الكورية الجنوبية فازت بطلبات بناء في الخارج بقيمة 5ر38 تريليون وون وون (31 مليار دولار) خلال العام الماضي، مقابل 6ر30 مليار دولار خلال العام السابق، على الرغم من الظروف الصعبة مثل ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وركود الاقتصاد العالمي، وأسعار الفائدة المرتفعة.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى حصول 319 شركة تشييد كورية على 580 عقدا في 97 دولة في العالم العام الماضي.

وحسب المنطقة، استحوذت آسيا على 39% كأعلى حصة، وتلتها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 29% وأمريكا الشمالية بنسبة 15% وأوروبا بنسبة 11%من إجمالي العقود الجديدة.

كانت منطقة الشرق الأوسط صاحبة أكبر حصة بنسبة 37% في عام 2021، غير أن حصتها انخفضت إلى أقل من 30% في العام الماضي.

وجاءت إندونيسيا في المركز الأول من حيث القيمة مسجلة 67ر3 مليار دولار، وتلتها المملكة العربية السعودية بعقود قيمتها 48ر3 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة بعقود قيمتها 46ر3 مليار دولار.