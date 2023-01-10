وزير الزراعة: تنفيذ منظومة رقابية لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها

أكد وزير الزراعة، السيد القصير، أنه تم التوصل إلى منظومة رقابية مع شركة "إي فاينانس" لإحكام الرقابة على الأسمدة الزراعية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه المنظومة وتنفيذها خلال الأيام الـ10 المقبلة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة منظومة الرقابة والحوكمة.

وقال وزير الزراعة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، إن هذه المنظومة ستعمل على مراقبة الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية ثم متابعة صرفها للفلاح المستهدف، مشيرًا إلى أن الدولة على سبيل المثال تدعم طن سماد اليوريا بمبلغ 5 آلاف جنيه بينما يتم بيعه خارج الدعم بمبلغ 10 آلاف جنيه.

وأكد وزير الزراعة أن الرئيس السيسي يهتم بمنظومة الأمن الغذائي وتوفير السلع والاحتياطات الاستراتيجية، لافتا إلى أنه وجه خلال اجتماع اليوم بتشجيع المزارعين على توريد محصولهم لوزارة التموين، من خلال إعادة دراسة التسعير بشكل محفز للفلاح؛ وذلك لتشجيعه على توريد المحصول وفي ذات الوقت لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الإفراج عن مليون و600 ألف طن سواء من الذرة أو فول الصويا بقيمة مليار دولار من الموانئ، وهي كميات أكبر من المستهدف.

وأوضح السيد القصير أن وزارة الزراعية تعمل على تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية، داعيًا اتحاد الدواجن ومصانع الأعلاف وغيرها بالتوجه لوحدة الزراعات التعاقدية بالوزارة للتعاقد وتشجيع الفلاح على زراعة محصول الذرة خلال الموسم القادم.