تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف يقود سيارة برعونة وعشوائية في القاهرة.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن سير شخص بسيارة برعونة وعشوائية معرضاً حياة المواطنين للخطر بمحافظة القاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها موظف بإحدى الجهات الحكومية.
وبمواجهة الموظف المضبوط أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وعلل ذلك لسرعة نقل والده المريض لإحدى المستشفيات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.