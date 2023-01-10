تقرير: وزيرة الخزانة الأمريكية وافقت على الاستمرار في منصبها

قال مسؤول مطلع في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من وزيرة خزانته جانيت يلين البقاء في منصبها، وهي وافقت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول القول إن الرئيس قدم طلبه في منتصف ديسمبر الماضي، حيث يستعد بايدن لتعديل حكومته، مع تزايد التساؤلات حول استمرار يلين في منصبها.

ذكرت بلومبرج في وقت سابق أن يلين (76 عاما) أبدت استعدادها للبقاء في منصبها لفترة من الوقت بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت في نوفمبر الماضي.

وقالت يلين لقناة إن.بي.سي التلفزيونية في نوفمبر الماضي إنها تعتزم البقاء في منصبها لفترة من الوقت خلال ولاية بايدن الحالية.

ويضمن هذا التطور الاستقرار في وزارة الخزانة قبل المعركة المنتظرة بين الإدارة الأمريكية والكونجرس حول رفع سقف الدين العام وفي ظل خطر الركود الاقتصادي الوشيك، في الوقت الذي يرفع فيه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.

كما تعطي هذه الخطوة يلين مزيدا من الوقت لمتابعة بعض أولوياتها، بما في ذلك إعادة هيكلة إدارة الإيرادات الداخلية المسؤولة عن تحصيل الضرائب في الولايات المتحدة، وإصلاح البنك الدولي وزيادة الضغوط على روسيا عبر العقوبات الاقتصادية ووضع سقف لسعر النفط الخام الروسي بسبب غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.