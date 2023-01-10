شركات إدارة أصول تحذر من التقليل من مخاطر التضخم في أمريكا

حذر عدد من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم مثل بلاك روك وفيدليتي إنفستمنتس وكارميجناك الأسواق من التقليل من كل من التضخم والذروة النهائية لمعدله في الولايات المتحدة كما حدث في العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المخاطرة كبيرة بعد أن قللت وول ستريت بالإجماع من تقديراتها للتضخم في العام الماضي.

وفقدت أسواق الأسهم العالمية حوالي 18 تريليون دولار من قيمتها، في حين سجلت سوق السندات الأمريكية أسوأ أعوامها على الإطلاق خلال العام الماضي.

ومرة أخرى تشير مبادلات الأوراق المالية المرتبطة بمعدل التضخم، إلى أن الأسواق تتوقع مرة أخرى تراجع معدل التضخم، وسيتجه نحو المعدل الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وهو 2% في غضون عام. كما يتوقعون بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال فترة قريبة.

وبحسب فريدريك ليرو عضو لجنة الاستثمار ورئيس فريق الأصول العابرة في شركة إدارة الأصول الفرنسية كارميجناك التي تدير حوالي 44 مليار يورو (47 مليار دولار)، فإن هذه التقديرات تجهز السوق لموجة تراجع عنيفة جديدة، لأن نقص الأيدي العاملة في الولايات المتحدة سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة.

يأتي ذلك فيما قال جامي دايمون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأمريكي جيه. بي. مورجان تشيس إن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة الرئيسية إلى 5% أو أكثر، لكنه يفضل تأجيل هذه الخطوة لتقييم تأثيرات الزيادات التي تمت لأسعار الفائدة في العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن دايمون قوله في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس التلفزيونية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن هناك فرصة نسبتها 50% لتوقع زيادة أسعار الفائدة إلى حوالي 5% و50% لتوقع زيادتها إلى 6%.

وأضاف دايمون "أنا مع الجانب الذي يرى أن هذه الزيادة قد لا تكون كافية، فقد كنا بطيئين (في التعامل مع التضخم) بعض الشيء حتى اشتعل التضخم.. ومع ذلك اعتقد أنه لن يكون هناك ضرر لو انتظرنا ثلاثة أو ستة أشهر" قبل إقرار زيادات جديدة في الفائدة حتى يمكن تقييم تأثير الزيادات السابقة.

وفي الشهر السابق قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وقال المجلس إن لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية قررت زيادة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتتراوح بين 25ر4% و5ر4%.

ويتوقع المجلس تراجع معدل التضخم خلال العام المقبل إلى 1ر3% مقابل 6ر5% خلال العام الحالي، وهو ما يعني أنه مازال أعلى من توقعات سبتمبر الماضي، وكانت 8ر2% وأعلى كثيرا من المعدل المستهدف بالنسبة للمجلس وهو 2%.

كما خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل إلى 5ر0% مقابل 2ر1% في سبتمبر الماضي.