ألمانيا تتعهد بتمويل أوكرانيا لإزالة الألغام وتحسين خدمات الإنترنت

تعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 40 مليون يورو (43 مليون دولار) لعمليات إزالة الألغام وتوسيع نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في نهاية زيارة استغرفت أربع ساعات ونصف الساعة إلى مدينة خاركيف الأوكرانية، التي مزقتها الحرب على الحدود مع روسيا: "سنقف بجانبكم طالما تحتاجون إلينا.. سنقدم كل شيء لكي يؤمن الأطفال في خاركيف وماريوبول وفي كييف بمستقبل جيد مجددا".

وشددت على إزالة الألغام من المناطق المحررة لضمان أنه حتى إذا كانت ساحات اللعب قد أصبحت نصف مدمرة، لا يضطر الأطفال للخوف من أن الألغام يمكن أن تدمرهم.

وأضافت أن ألمانيا ستساعد في تمويل توسع المحطة الأرضية لنظام "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، موضحة أن هذا التحسين سيساعد الشعب ككل وكذلك القوات المسلحة الأوكرانية.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنها شعرت بـ"جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات الروسية هنا".