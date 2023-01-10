بايدن يعرب عن دعم الولايات المتحدة الثابت للديمقراطية في البرازيل

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا عن دعم الولايات المتحدة الثابت للديمقراطية في البرازيل والإرادة الحرة للشعب البرازيلي كما تم التعبير عنه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها الرئيس لولا.

وأدان الرئيس بايدن أعمال العنف والهجوم على المؤسسات الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة -بحسب بيان صحفي على موقع البيت الأبيض الإلكتروني اليوم/الثلاثاء/.

وتعهد الزعيمان بالعمل معا بشكل وثيق في القضايا التي تواجه الولايات المتحدة والبرازيل بما في ذلك تغير المناخ والتنمية الاقتصادية والسلام والأمن.

ودعا بايدن الرئيس البرازيلي لزيارة واشنطن في أوائل شهر فبراير المقبل لإجراء مشاورات معمقة حول جدول أعمال مشترك واسع النطاق، وقبل الرئيس لولا الدعوة.