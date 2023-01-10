رئيس البنك المركزي الأمريكي يتعهد بالحد من دور البنك في قضايا المناخ

تعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بوضع حدود حول طريقة استخدام المجلس لصلاحياته في دعم الاقتصاد الأخضر، متعهدا بألا يتحول المجلس إلى جهاز رقابي بشأن قضايا المناخ.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باول قوله أمام منتدى في ستوكهولم إن "المجلس لديه مسؤوليات محدودة لكنها مهمة بشأن المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ".

وأضاف: "لكن بدون تشريعات صريحة من الكونجرس، سيكون من غير المناسب لنا استخدام سياستنا النقدية أو أدواتنا الإشرافية لتعزيز اقتصاد أكثر صداقة للبيئة أو لتحقيق أهداف أخرى تتعلق بقضايا تغير المناخ.. نحن لسنا ولن نكون صناع سياسة بالنسبة لقضايا المناخ".

في الوقت نفسه، لم يعلق باول بشكل مباشر في خطابه المكتوب عن آفاق الاقتصاد أو السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وقال: "استعادة استقرار الأسعار عندما يكون التضخم مرتفعا، يمكن أن يحتاج إجراءات غير شعبية على المدى القصير، حيث نرفع أسعار الفائدة لإبطاء وتيرة النشاط الاقتصادي".

وتأتي هذه التصريحات قبل ثلاثة أسابيع من موعد الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي، والتي رفعت أسعار الفائدة الرئيسية من حوالي صفر في المئة إلى ما يتراوح بين 25ر4% و5ر4% لكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ حوالي أربعة عقود.

ويتوقع المسؤولون ارتفاع أسعار الفائدة لأكثر من 5% خلال العام الحالي، رغم أن وتيرة الزيادة قد تتراجع خلال الاجتماع المقبل.

في الوقت نفسه، قال باول إن استقلال مجلس الاحتياط الاتحادي يخدم المصلحة العامة، مضيفا أنه على البنك أن يحافظ باستمرار على هذا الاستقلال من خلال تحقيق أهدافه وضمان الشفافية لكل من الرأي العام والكونجرس.