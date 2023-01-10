 نهاد أبو القمصان: المواطنون يلجئون لنشر الفيديوهات على السوشيال ميديا لأنها آلية ضغط - بوابة الشروق
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نهاد أبو القمصان: المواطنون يلجئون لنشر الفيديوهات على السوشيال ميديا لأنها آلية ضغط

خالد حسام الدين
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 1:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 1:38 ص

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن هناك فرق بين تصوير الأماكن العامة وانتهاك الحياة الخاصة للآخرين، موضحة أن القانون لا يفرق بين تصوير أشخاص في موقع معين بدون أذنهم، والصحفي متاح له تصوير شخصيات عامة في أماكن عامة فقط.

وأوضحت نهاد أبو القمصان، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه لا توجد آليات شكوى منضبطة داخل المؤسسات الحكومية ولذلك يلجأ المواطن للنيابة، ولكن هناك انتهاك لحرمة الحياة الخاصة من خلال تصوير الفيديوهات والقانون يحمي الناس.

واستكملت: "قانون جرائم الإنترنت لم يترك شاردة أو واردة إلا وغطاها والمواطنون يلجئون للسوشيال ميديا لأنها آلية ضغط، وهناك تقنيات تتيح لجهات الدولة معرفة المسئول الأول عن نشر الفيديوهات والصور على السوشيال ميديا".

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