سلطنة عمان: استقبال أول شحنة من النفط الخام بمشروع رأس مركز

أعلنت المجموعة العُمانية العالمية المتكاملة للطاقة "أوكيو"، اليوم الثلاثاء، استقبال أول شحنة من النفط الخام بنجاح، في مشروع رأس مركز لتخزين وتصدير النفط الخام الذي يقع في محافظة الوسطى، والذي تنفذه الشركة العُمانية للصهاريج التابعة للمجموعة.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم، يأتي ذلك ضمن المشروعات الاستراتيجية للمجموعة التي تستفيد من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وبالأخص منطقة الدقم.

ويوفر المشروع بدائل لتخزين النفط خارج منطقة مضيق هرمز ومن ثم تصديره للأسواق الإقليمية والعالمية، ما يوفر مجالا لمصدري النفط في المنطقة للحصول على بدائل لعملائهم، بجانب تلبية احتياجات المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأشارت إلى أن مشروع رأس مركز لتخزين النفط يتكوّن من شقين، الأول منه يتمثل في المنشآت البحرية، ويتضمّن محطة عائمة للاستيراد والتصدير تبعد حوالي 7 كيلومترات عن الشاطئ، وخطين للأنابيب بقطر 42 بوصة والأنظمة المرتبطة بها حيث تمّ ربطها بأربع مضخات رئيسة لدفع النفط الخام إلى منطقة التخزين التي تقع على ارتفاع أكثر من 120 مترا على مستوى سطح البحر، كما أنّ المنشأة مهيأة افة مضخّات إضافيّة أخرى لتواكب متطلبات التوسعة المستقبلية.