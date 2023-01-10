 انعقاد لجنة أممية لصياغة اتفاقية الجرائم الإلكترونية - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 يناير 2023 7:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

انعقاد لجنة أممية لصياغة اتفاقية الجرائم الإلكترونية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 6:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 6:16 ص

تنعقد جلسة التفاوض الرابعة للجنة المخصصة لصياغة اتفاقية الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية في فيينا، النمسا اليوم وحتى 20 يناير.
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الجلسة ستشمل مفاوضات على الفصول التي تغطي التجريم والأحكام العامة والتدابير الإجرائية وإنفاذ القانون.
وأضاف البيان أن السفيرة (المتقاعدة) ديبورا مكارثي، المفاوضة الرئيسية للولايات المتحدة في اللجنة المخصصة الأمريكية، تترأس الوفد الأمريكي.
وتواصل الولايات المتحدة السعي إلى توافق واسع في الآراء بشأن أداة عدالة جنائية مركزة تحترم حقوق الإنسان وتدعم مشاركة المجتمع المدني وتعزز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك