انعقاد لجنة أممية لصياغة اتفاقية الجرائم الإلكترونية

تنعقد جلسة التفاوض الرابعة للجنة المخصصة لصياغة اتفاقية الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية في فيينا، النمسا اليوم وحتى 20 يناير.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الجلسة ستشمل مفاوضات على الفصول التي تغطي التجريم والأحكام العامة والتدابير الإجرائية وإنفاذ القانون.

وأضاف البيان أن السفيرة (المتقاعدة) ديبورا مكارثي، المفاوضة الرئيسية للولايات المتحدة في اللجنة المخصصة الأمريكية، تترأس الوفد الأمريكي.

وتواصل الولايات المتحدة السعي إلى توافق واسع في الآراء بشأن أداة عدالة جنائية مركزة تحترم حقوق الإنسان وتدعم مشاركة المجتمع المدني وتعزز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية.