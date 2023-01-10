فرنسا تخطط لرفع سد التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030

تعتزم الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد تدريجيا بواقع سنتين ليصبح 64 عاما في إصلاح مثير للجدل.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في باريس مساء اليوم الثلاثاء، إن سن التقاعد يتعين زيادته ثلاثة أشهر كل عام، ليصل إلى 64 عاما في 2030. ويجب عمل استثناءات لمن يواجهون مشكلات صحية ومن بدأوا حياتهم العملية في سن مبكرة.

ووصفت خطة الحكومة المنتمية إلى يمين الوسط بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها مشروع للتوازن والعدل والتقدم الاجتماعي.

يشار إلى أن سن التقاعد الحالي في فرنسا هو 62 عاما. ويمكن لمن لم يسهموا بالقدر الكافي في هذه السن أن يعملوا فترة أطول في بعض الحالات ليحق لهم الحصول على معاش تقاعد كامل.

ويحق للأشخاص الحصول على معاش تقاعد كامل في سن 67 عاما، بغض النظر عن طول المدة التي سددوا فيها اشتراكات برنامج التأمين.