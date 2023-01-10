 الزمالك يعلن إلغاء عقوبة فيريرا - بوابة الشروق
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الزمالك يعلن إلغاء عقوبة فيريرا

كريم صلاح
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 12:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 12:28 ص

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلغاء العقوبة المالية الموقعة على البرتغالي جورفان فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على خلفية غيابه عن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق مع أسوان.

وقال منصور في تصريحات مسجلة عبر صفحته الشخصية :" تلقينا خطاب من رابطة الأندية تم أخطارنا فيه بإلغاء العقوبة والبالغة 25 ألف جنيه".

وأضاف :" الحكم المساعد في المباراة سمير جمال قام بسب فيريرا أثناء المباراة وعليه المدرب رفض حضور المؤتمر الصحفي".

وأضاف :" تلقينا تأكيد أن الحكم سيتم التحقيق معه على خلفيه الواقعة .. الزمالك لا يترك حقه ولا يترك حقه ابنائه".

 


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