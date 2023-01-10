بلجيكا وهولندا تصادران 160 طنا من الكوكايين في الموانئ خلال 2022

صادرت السلطات البلجيكية والهولندية ما إجماليه نحو 160 طنا من الكوكايين في موانئهما العام الماضي، حسبما أعلنت سلطات الجمارك في بلجيكا وهولندا اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير، تمت مصادرة حوالي 109 أطنان في أنتويرب البلجيكية، وهو رقم غير مسبوق. وفي عام 2021 تم العثور على نحو 90 طنا من المخدر في المدينة.

كما تمت مصادرة نحو 47 طنا من الكوكايين العام الماضي في ميناء روتردام الهولندي، بما يقل كثيرا عن الكمية المصادرة في العام السابق، بحسب بيان سلطات الجمارك، وتمت مصادرة 70 طنا من المخدر في ميناء روتردام في 2021.

وعثر محققو الجمارك في ميناء فليسينجن الصغير جنوب غربي هولندا على حوالي 4 أطنان من الكوكايين، أي نحو ضعف الكمية التي تم العثور عليها في العام الماضي.

وبحسب البيان قال وزير المالية البلجيكي فنسينت فان بيتيجيم: "إن هذه النتائج الجديدة تظهر أننا يمكن أن نكافح تهريب المخدرات الدولي وأثره على الأمن والاقتصاد والمجتمع معا".