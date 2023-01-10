قائد طائرة الأهلي يعدد مكاسب الفوز على الزمالك

عبر عبد الله عبد السلام، قائد الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك في بطولة الدوري، لافتًا إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وقدموا عرضًا مميزًا للغاية.

وأوضح أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد أن دخل المباراة بدوافع كبيرة بعدما حقق الفوز بثلاثة أشواط نظيفة خلال مباراة الذهاب، وكان هناك رغبة كبيرة في تأكيد التفوق في ظل امتلاك الفريق أفضل العناصر.

وأشار عبد السلام إلى أن «رجال طائرة الأهلي» يملك طموحات كبيرة في الفوز بكل البطولات خلال الموسم الجاري، من أجل إسعاد الجماهير.

ووجه كابتن الفريق الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على مساندته المتواصلة للفريق ودعمه بأفضل العناصر من المحترفين واللاعبين بشكل عام.