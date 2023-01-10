فيفا تكرم طالب بطب عين شمس شارك في تنظيم كأس العالم بقطر

كرم الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، وانفانتينو رئيس الفيفا، محمد أشرف عبد الرحيم طالب البكالوريوس بطب عين شمس، والذي شارك في بطولة كأس العالم قطر 2022 من خلال مركز التنظيم والقوى العاملة ومساعدة الأطباء والمسعفين التابع للجنة الفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث والمسئولة عن تنظيم البطولة.

وبحسب بيان لجامعة عين شمس، فإن هذا التكريم جاء لدور كلية الطب جامعة عين شمس تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة في السماح لأبناء الكلية بالمشاركة في البطولات الدولية، وتقديم جيل من الأطباء القادرين على المشاركة فى تنظيم أكبر البطولات في العالم.

وأرسلت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قطر 2022 شهادة تقدير تسلمها الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، من الطالب محمد أشرف عبد الرحيم.