 أحمد صلاح: حققنا فوزًا مستحقًّا على الزمالك.. وهدفنا الفوز بكل البطولات - بوابة الشروق
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أحمد صلاح: حققنا فوزًا مستحقًّا على الزمالك.. وهدفنا الفوز بكل البطولات

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 11:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 11:47 م

أبدى أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالأهلي، سعادته بتحقيق الفوز على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين داخل الصالة المغطاة بالأهلي، ضمن مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة مميزة واستحق الانتصار. 

وأكد صلاح أن لاعبي الأهلي سيطروا على المباراة منذ الشوط الأول وكانت لهم الأفضلية معظم الوقت، مما ساهم في حسم نتيجة اللقاء لصالحهم. 

وأوضح صلاح أن الفترة المقبلة ستشهد ضغطًا كبيرًا في المباريات، وأن التحدي الأول للفريق سيكون خلال مباراة كأس السوبر التي يسعى الأهلي بقوة للفوز بها، فالفريق هدفه الفوز بكل بطولات الموسم الجاري.


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