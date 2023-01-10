يحيى الكومي يكشف كواليس رحيل الإدارة عن الإسماعيلي

تحدث يحيى الكومي، رئيس نادي الإسماعيلي السابق، مساء اليوم الإثنين، بشأن كواليس استقالته الرسمية من منصبه، كما تحدث عن تفاصيل الأوضاع الصعبة التي يعيشها صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري.

كشف يحيى الكومي، رئيس نادي الإسماعيلي السابق، مساء اليوم الإثنين، كواليس استقالته الرسمية من منصبه بعد احتلال الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري.إعلان يحيى الكومي، تولى رئاسة نادي الإسماعيلي في الفترة من أكتوبر 2021 إلى يناير 2023.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة "صدى البلد" التليفزيون عن النتائج السيئة:"اللاعبون هم من يحددون نتائج المباريات.. قدمت كل ما لدي، ظللت ليالٍ طويلة أعمل حتى الصباح دون نوم، وفي النهاية لم يحالفنا التوفيق".

وأضاف: "كان هناك تجاوزات ضدي من جماهير الإسماعيلي".

وأكمل الكومي: "حققنا نقطة وحيدة من آخر 9 نقاط، وأصبحنا في المركز الأخير.. في إيه بعد كده؟ لا أستطيع القول إننا فشلنا لكن الواقع يقول إن النتائج سيئة جدًا وحزينة جدًا".

وأضاف:"أعتقد أن اللجنة المؤقتة ستكون من أصحاب الخبرات الفنية والرياضية من أجل إدارة الإسماعيلي.. لا أعرف ما هي الأسماء القادمة، هذه أمور من اختصاصات جهات مثل وزارة الشباب والرياضة".

وأضاف: "الوزير قال لي إنه يعرف أن أي نادٍ في مصر التزاماته المادية تفوق 100 مليون جنيه.. التزامات الإسماعيلي ما يقرب من 150 مليون، عقد الرعاية 30 مليون وأنا أضفت 20 مليون آخرين، من أين سنأتي بالمتبقي؟".

وواصل: "الإسماعيلي يحتاج ما لا يقل عن 100 مليون جنيه.. حتى قميص النادي ليس به راعٍ ، كيف سنتعاقد مع شركات رعاية ونحن نحتل المركز الأخير في الدوري؟".

وواصل الكومي: "أستغفر ربنا ألفين مرة قبل المباريات من أجل أن يوفق الإسماعيلي.. ولا أتوقف عن الدعاء".

وعن العقوبة الموقعة على كل من جمعة ومرسي، أتم: "ميدو عاقب صالح جمعة بغرامة 100 ألف وأنا أضفت 150 ألف آخرين، ليصل المجموع إلى 250 ألف أما نتيجة التحقيق مع باسم مرسي لا أعرفها.. هذا شأن يخص اللجنة المؤقتة القادمة أو الجهاز الفني".