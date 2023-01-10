رحيل ملك شعراء الولايات المتحدة تشارلز سيميك

• نال شعره جوائز عديدة أخرى منها جائزة البوليتزر

• انتخب لمنصب ملك شعراء الولايات المتحدة

رحل عن عالمنا، أمس الإثنين، الشاعر والمترجم وكاتب المقالات الأمريكي من أصل صربي، تشارلز سيميك.



ولد "سيميك" عام 1938، في مدينة بلغراد بيوغوسلافيا السابقة. عاش سنين الكارثة التي حلت بأوربا خلال الحرب العالمية الثانية، وهاجر بعدها في سن مراهقته إلى أمريكا (1953)، وهناك واجه مصيرا صعبا، حيث اضطرته ظروفة للعمل المرهق لتدبير معيشته وماتتطلبه الدراسة في الجامعة، فاشتغل بائعا للقمصان ثم بائعا في متجر للكتب، وحين نشر أولى قصائده عام 1959، لم يتمتع بنشوة النشر الأولى إذ وجد نفسه فجأة مدعوا للخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي، حيث تعرضت تجربته الشعرية إلى تحولات شتى وضغوط نفسية شديدة.



وبعد تجربة الخدمة في الجيش وبإصرار كبير، أصدر بعد تخرجه في جامعة نيويورك 1966 مجموعته الشعرية الأولى «ما الذي يقوله العشب» عام 1967.



بلغت كتبه أكثر من عشرين مجموعة شعرية وكتب أخرى تضم مقالاته، وبحوثه، ومن كتبه المنشورة:



«محيطي الكتوم» 2005، و(قصائد مختارة 1963- 2003)، وقد حصلت هذه المجموعة على جائزة جريفين الدولية للشعر عام 2004، وسرعان ما جذب المزيد من الاهتمام النقدي وخصوصا عند نشره قصائد له بالإنجليزية وترجمات شعرية لشعراء يوغسلاف.



نال شعره جوائز عديدة أخرى، منها: جائزة البوليتزر لعام 1990 عن ديوانه «العالم لا ينتهي: قصائد نثر» وجائزة «والاس ستيفنز» عام 2007. وانتخب لمنصب ملك شعراء الولايات المتحدة عام 2007. كما فاز بجائزة الأركانة العالمية للشعر عام 2019.



ومن أعماله الشعرية:

تعرية الصمت 1971

مدرسة لأفكار سوداء 1978

أغاني بلوز لا تنتهي 1986

أرق الفنادق 1992

عرس في الجحيم 1994

اصطحاب القطة السوداء 1996

نزهة ليلية 2001

ستون قصيدة 2008

العودة إلى مكان مُضاء بكوب حليب مترجم إلى العربية 2009.