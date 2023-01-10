ألمانيا: المشتبه به في قضية الهجوم بسكين يعترف بطعن فتاة عمرها 14 عاما

قالت الشرطة الألمانية ومكتب المدعي العام في مدينة أولم، اليوم الثلاثاء، إن المشتبه به في قضية هجوم بسكين هزت الجالية التركية في ألمانيا اعترف بطعن فتاة عدة مرات بسكين.

وفي 5 ديسمبر الماضي، قتلت فتاة ألمانية (14 عاما) من أصول تركية في الهجوم الذي وقع بسكين في بلدة إيليركيرشبرج جنوبى ألمانيا، وأصيبت صديقتها (13 عاما) بجروح خطيرة.

وفي أعقاب الهجوم، دعا السفير التركي في ألمانيا أحمد باشار تشين إلى إجراء تحقيق شامل، وقال أثناء زيارة لموقع الجريمة إنها هزت الجالية التركية بعمق.

وتم استجواب المشتبه به (27 عاما) وهو من إريتريا في الخامس من يناير، وذكر أيضا أنه لم يكن يعرف الفتاتين من قبل.

ووفقا للشرطة فإن هذه المعلومات تتفق مع نتائج تحليل الأدلة.