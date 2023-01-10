 مؤسسة المرأة والذاكرة تنظم احتفالية «مشروع التاريخ الشفوي النسوي» - بوابة الشروق
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مؤسسة المرأة والذاكرة تنظم احتفالية «مشروع التاريخ الشفوي النسوي»

شيماء شناوي
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 2:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 2:28 ص

تنظم مؤسسة المرأة والذاكرة احتفالية مشروع التاريخ الشفوي النسوي "توثيق تجارب رائدات الأعمال" وذلك يوم السبت المقبل الموافق 21 يناير في تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر النادي السويسري.

يذكر أن مشروع التاريخ الشفوي النسوي "توثيق تجارب رائدات الأعمال"، هو جزء من مشروع أرشيف أصوات النساء والذي يكشف عن حيوات النساء المصريات من خلال رواياتهن لتجاربهن الشخصية وتمكينهن عبر الحكي عنها.

وقد تمحور مشروع رائدات الأعمال حول تجارب نساء مصريات في مجالات شتى ومن خلفيات متعددة، كما أظهر المشروع مختلف جوانب ريادة الأعمال للنساء في مصر وتفوقهن فيها والتحديات التي مررن بها وتغلبن عليها.

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