مسؤول حقوقي أممي: امرأة تنتظر الإعدام من بين 17 شخصا في إيران

قال مسؤول بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن امرأة من بين 17 شخصًا يتردد أنهم يواجهون تنفيذ عقوبة الإعدام في إيران لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة.

وذكر مسؤول حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط محمد النسور، في جنيف اليوم الثلاثاء، أن هناك حكمين على وشك التنفيذ.

وناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة في طهران بتعليق عمليات الإعدام.

وتم حتى الآن تنفيذ أحكام الإعدام في أربعة من المشاركين في المظاهرات المناهضة للنظام فى إيران.

وكان قد تم إعدام شابين في السابع من يناير الجاري، اتهما بقتل حارس أمن وهما آحدث حالتين من حالات الإعدام في البلاد.

ويقول تورك إن التهم الموجهة إلى المتهمين الإثنين كانت غامضة، ولم تُحترم أدنى الضمانات التي يتعين توافرها في المحاكمات العادلة، وذكر مكتبه إن الاعترافات المزعومة انتُزعت تحت التعذيب.