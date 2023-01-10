زيلينسكي: معركة دونباس تحتدم ووضع سوليدار صعب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع في بلدة سوليدار التي يدور بشأنها قتال مكثف في منطقة دونيتسك شرقي البلاد لا يزال متوترا للغاية.

وأضاف زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو في وقت متأخر من يوم الاثنين: "إنه أمر صعب للغاية .. لا يكاد يوجد أي جدران سليمة متبقية هناك".

ومع ذلك، قال الرئيس الأوكراني إنه "على الرغم من أن المحتلين قد ركزوا الآن أكبر جهودهم على سوليدار، فإن نتيجة هذا الكفاح الصعب والمستمر ستكون تحرير دونباس بأكملها".

وقال إن مقاومة الجنود الأوكرانيين في سوليدار تكسب الوقت للجيش بأكمله. وأضاف: "المعركة من أجل دونباس مستمرة".

وتضم دونباس منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرقي أوكرانيا.