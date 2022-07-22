يدرس الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا العودة لطريقة اللعب التي تعتمد على ثلاثي دفاعي وذلك قبل مباراة الاتحاد السكندري.

ويتقابل الزمالك مع الاتحاد مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز.

وفي ظل وجود بعض الغيابات في صفوف الزمالك أبرزها أحمد فتوح وعبدالله جمعة في الجبهة اليسرى بسبب أزمة المنشطات، فإن الخيار الوحيد الموجود في مركز الظهير الأيسر محمد عبدالشافي، والذي يرى فيريرا أنه لم يصل إلى افضل مرحلة من الجاهزية الفنية لخوض مباراة كاملة.

ومن ثم فإن البرتغالي يدرس الاعتماد على الثلاثي حسام عبدالمجيد ومصطفى الزناري ومحمد عبدالغني لتعويض الغيابات الدفاعية، خاصة بعد عودة الزناري للقائمة وتماثله الشفاء حيث غاب بسبب الإصابة عن مباراة الداخلية الأخيرة.