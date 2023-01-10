السفر الجوي في ألمانيا يتعافى ببطء بعد جائحة كورونا

قالت هيئة الملاحة الجوية الألمانية اليوم الثلاثاء بالقرب من فرانكفورت إنه كانت هناك 636ر2 مليون رحلة جوية في ألمانيا خلال العام الماضي، بزيادة 58% عن عام 2021.

وأوضحت الهيئة أنه على الرغم من هذه الزيادة، فإن هذا الرقم يشكل تعافيا بطيئا عند مقارنته بـ33ر3 مليون رحلة جوية تم تسجيلها في عام 2019.

وأفادت المنظمة الأوروبية لسلامة النقل الجوي "يوروكونترول" بأن السفر الجوي في ألمانيا حقق نموا بأحد أبطأ المعدلات في أوروبا في العام الماضي.

وقالت المنظمة إنه بينما كان عدد الرحلات الجوية في ألمانيا أقل بنسبة 25% في عام 2022 مقارنة بعام 2019، كان متوسط الفرق في جميع أنحاء أوروبا أقل بنسبة 17% من الرحلات الجوية.