 التعليم: استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية بعد رصد انتشار فيروسات تنفسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعليم: استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية بعد رصد انتشار فيروسات تنفسية

نيفين أشرف
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 11:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 11:33 ص
أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا للمديريات التعليمية، بالاستمرار في متابعة الوضع الوبائي واستمرار الأساليب الوقائية الاحترازية، وذلك بعد رصدها انتشار مجموعة من الفيروسات التنفسية التي تؤدي إلى أعراض إكلينيكية تتشابه كثيرا ولها مجموعة من المضاعفات.

وأضافت أنه يجب الاستمرار في تفعيل الإجراءات الاحترازية الواردة في دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية.

ويواصل طلاب صفوف النقل أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المحافظات، وأرسلت المديريات التعليمية تعليمات للإدارات بالعمل على تطهير وتنظيف المدارس والحمامات وتهوية الفصول، والتشديد على ارتداء الكمامة للطلاب والمعلمين.

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