وقعت شركة الطاقة البريطانية العملاقة بي.بي اتفاقا لبيع الكهرباء التي تنتجها في محطة طاقة شمسية تحت الإنشاء بولاية أوهايو الأمريكية إلى شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاتفاق جزء من خطة الشركة البريطانية لتقليل اعتمادها على أنشطة الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية من أنشطتها خلال العقد الحالي. واستفادت جهود الشركة في هذا الاتجاه من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة خلال العام الماضي.

وقال ديف لولر رئيس مجلس إدارة بي.بي أمريكا إن "هذا الأداء في قطاع النفط والغاز الطبيعي عزز موقفنا حتى نتمكن من الاستثمار في الأنشطة الانتقالية" في مجال الطاقة.

ووفقا للاتفاق الأخير، ستبيع بي.بي كل إنتاج محطة الطاقة الشمسية البالغ 134 ميجاوات مع دخولها المتوقع مرحلة التشغيل العام المقبل إلى شركة ميتا. ومن المتوقع أن تساعد الطاقة الشمسية شركة ميتا لكي تصبح مراكز بياناتها دون انبعاثات كربونية.

ورفضت الشركتان الكشف عن شروط الاتفاق. وسيعتمد مشروع محطة الطاقة الشمسية على معدات من إنتاج شركات أمريكية منها فرست سولار ونكستراكر.