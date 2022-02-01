تبرئة نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان شتراخه في إعادة محاكمته

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برأت محكمة نمساوية السياسي النمساوي المتطرف هاينز كريستيان شتراخه نائب المستشار النمساوي السابق من تهمة الفساد، وذلك في إعادة محاكمته.

وألغت محكمة فيينا الإقليمية اليوم الثلاثاء حكم الإدانة الصادر في عام 2021، والذي قضى بسجن الزعيم السابق لحزب الحرية اليميني لمدة 15 شهرا تحت المراقبة.

ووجهت اتهامات لاشتراخه وتمت إدانته بقبول تبرعات من صديق مقابل إجراء تغييرات في قانون السياسة الصحية.

وتردد أنه تم تقديم 12 ألف يورو (12863 دولار) لحزب الحرية.

وفي العام الماضي، تم إلغاء القرار وتمت إعادة الإجراءات للأخذ في الاعتبار المزيد من الأدلة.

واليوم الثلاثاء، قرر القاضى أنه لا توجد أدلة كافية لإدانة شتراخه بالفساد. وأكد أنه لم يتم إثبات علم شتراخه بالتبرعات قبل إعلان حزب الحرية عن رغبته في إصلاح قانون الصحة.