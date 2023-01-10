أمريكا: إتفاقية التعاون الدفاعي مع السويد ستستمح بتعميق الشراكة بين البلدين

رحبت الولايات المتحدة بإعلان وزير الدفاع السويدي بال جونسون بشأن التفاوض على اتفاقية تعاون دفاعي ثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أنه عند إبرام الاتفاقية، ستسمح بتعميق الشراكة الأمنية الوثيقة بين البلدين وستعزز من التعاون في العمليات الأمنية متعددة الأطراف وترسخ الأمن عبر الأطلسي.

وقالت إن السويد هي شريك دفاعي قيم للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي/ناتو/ وأن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بانضمام السويد إلى حلف الناتو بل وتتطلع إلى انضمامها في أقرب وقت ممكن.

وأضافت أن افتتاح هذه المفاوضات مع السويد يعكس التزامنا بتعزيز وتنشيط شراكات أمريكا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة مع حماية المصالح والقيم المشتركة.