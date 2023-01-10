زيدان يرد على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

علق زين الدين زيدان، أسطورة الكرة الفرنسية والمدير الفني السابق لريال مدريد، على التصريحات التي أدلاها نوبل لوجريه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ضده.

وقال كريستوف دوجاري زميل زيدان السابق في المنتخب الفرنسي في تصريحات أبرزتها شبكة «لو سبورت 10» الفرنسية إنه لم يتحدث مع زيدان بشأن تلك التصريحات، لكن حدث تواصل على مجموعة الواتس أب الخاصة بهم «نجوم فرنسا 98»، ورفض دوجاري إفشاء التصريحات التي دارت داخل المجموعة.

وأضاف:" "هل رد زيدان على ما قاله لو جريه؟ نعم.. لكني لن أخبرك ماذا قال لنا، أو ما قلناه لبعضنا البعض".

وكان لوجريه قد تحدث عن زيدان بسخرية بشأن اقترابه من تولي الإدارة الفنية للمنتخب البرازيلي حيث قال :" ربما يحتاج لبرنامج معين، حتى يجد ناديا أو منتخبا يعمل معه.. لا أهتم بإمكانية تدريبه للبرازيل.. يمكنه الذهاب حيث يريد، سواء فريق أو منتخب، لأنني بالكاد أهتم بأي شيء يخصه.. لن اتصل به، وإذا هاتفني لن أجيب".

وقام لوجريه بتقديم اعتذار رسمي للمدير الفني السابق لريال مدريد بعد أن تعرض لانتقادات قوية عقب أدلائه تلك التصريحات.