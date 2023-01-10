حفل جولدن جلوبز يعود حضوريا هذا العام في نسخته الـ80

من المقرر أن يشهد حفل جولدن جلوبز، في نسخته الـ80 حضورا قويا للمشاهير، بعد حفل صامت خلال عام 2022.

وكانت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية قد قررت العام الماضي تحويل الحفل إلى " فعاليات خاصة"، بعد أن واجهت انتقادات قوية بسبب افتقارها لأعضاء من أصحاب البشرة السوداء.

ولكن حفل هذا العام، الذي سوف يقام في فندق بيفرلي هيلتون في لوس انجليس، ويقدمه الممثل الكوميدي الأمريكي جيرود كارمايكل، سيستضيف الكثير من المشاهير.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية، أنه تم ترشيح العديد من النجوم البريطانيين، ومنهم إيما تومسون وأوليفيا كولمان وبيل ناي ودانيال كريج لجوائز جولدن جلوبز هذا العام.

وتعد كولمان ضمن المرشحات لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم " إيمباير اوف لايت"، وتنافسها في هذه الفئة كيت بلانشيت وفيولا دافيس وانا دي ارماس وميشيل ويليامز.

ويتصدر فيلما "أفاتار: ذا وور اوف ووتر" و "توب جان: مافريك" قائمة الأفلام المرشحة لأفضل فيلم درامي، بجانب "ألفيس" و "ذا فابيلمانز" و "تار".

ومن المقرر أن يتم تكريم الممثل الكوميدي إيدي ميرفي، ومنحه جائزة سيسيل بي دوميل.

كما أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية أن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي سوف يشارك في الحفل، حيث سيبعث رسالة سلام، وسوف يقدمه الممثل شون بين.

يذكر أنه بعد الانتقادات التي تم توجيهها للرابطة العام الماضي، تم الإعلان عن الجوائز عبر الموقع الإلكتروني للجولدن جلوبز والحسابات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، عقب رفض شبكة "إن بي سي" الأمريكية إذاعة الحفل على الهواء.