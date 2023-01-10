فضيحة التبول التي أحرجت شركة طيران هندية

وألقي القبض على الرجل يوم السبت. وطرد من عمله في الشركة الأمريكية "ولز فارغو".

وأصدر رئيس شركة "تاتا صنز"، ناتاراجان شاندراسيكاران، بيانا يوم الأحد قال فيه إنه كان على شركة الخطوط الجوية أن تكون "أسرع" في تجاوبها مع الحادث.

وأضاف: "سنراجع ونصلح كل إجراء لمنع الحوادث ذات الطابع المنفلت والتعامل معها في حال وقوعها".

ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد على تعبير الرئيس التنفيذي لـ"آير إنديا"، كامبل ويلسون، عن "الأسف" و"الألم"، لما يعانيه العملاء نتيجة "أعمال المسافرين المدانة".

ووقع الحادث في 26 نوفمبر، في المقصورة الخاصة بدرجة الأعمال على متن طائرة متجهة من نيويورك إلى نيو دلهي.

وزعم أن المشتبه به، شانكار ميشرا، كان ثملا، وبال على إحدى المسافرات، وهي امرأة مسنة تبلغ من العمر 72 عاماً.

وكتبت المرأة في رسالة إلى رئيس شركة "تاتا صنز" في اليوم التالي قائلة: "غرقت ملابسي وحذائي ومحفظتي تماماً في البول".

وقالت إنها طلبت من طاقم الطائرة تغيير مقعدها، لكنها الرد كان أنه لا مكان شاغر، وعرض عليها مقعد صغير يستخدمه الموظفون. وزعمت أن أفراد طاقم الطائرة أحضروا لها الرجل - على عكس رغبتها - كي يقدم اعتذاره لها.