الولايات المتحدة تتعهد بـ100 مليون دولار لمساعدة باكستان في التعامل مع أثار الفياضانات

أعلنت نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة إلى المؤتمر الدولي حول جعل باكستان "مقاومة للمناخ"، اليوم، أن الولايات المتحدة تتعهد بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار لمواصلة دعم جهود تعافي باكستان من فيضانات 2022 المدمرة.

وقال بيان على موقع الوكالة الأمريكية الإلكتروني أن هذا التمويل يعزز التزام أمريكا تجاه الشعب الباكستاني ومعالجة أزمة المناخ.

وأضاف البيان أنه مع اقتران الدعم الجديد بمبلغ 97 مليون دولار للإغاثة من الفيضانات ومقاومة الكوارث ومساعدات الأمن الغذائي المقدمة عام 2022 و 4.8 مليون دولار من الدعم المالي من شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية فإن هذا يجعل إجمالي التزام الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 200 مليون دولار.

ومن التعهد الجديد، تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 79.3 مليون دولار لتحديد أولويات الدعم المطلوب بشكل عاجل للزراعة والأمن الغذائي والصحة والنمو الاقتصادي والتعليم والحماية والحوكمة. ويشمل هذا التمويل أيضًا 20.7 مليون دولار لتوفير المساعدة الإنسانية لمساعدة اللاجئين الأفغان المتضررين من الفيضانات والمجتمعات المضيفة في باكستان والمساعدة التي ستعيد البنية التحتية لقطاع العدالة المتضررة بما في ذلك المحاكم ومراكز الشرطة ومرافق التدريب.