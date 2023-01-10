السعودية تُعلن عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل كورونا

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، عن عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

كما أعلن الوزير خلال كلمة في معرض ومؤتمر "إكسبو الحج" مساء الاثنين عن عدم وجود أي قيود على العمر للحجاج.

واقتصر موسم الحج للعام 1441هـ (2020) على 10 آلاف حاج من الموجودين داخل المملكة، كما اقتصر موسم الحج للعام 1442هـ على 60 ألف حاج من الداخل وذلك بسبب جائحة فيروس "كورونا"، بينما بلغ عدد حجاج العام الماضي نحو مليون حاج.

أما عدد الحجاج لعام 1440هـ (2019)،الذي سبق جائحة كورونا، فقد بلغ نحو 5ر2 مليون حاج.