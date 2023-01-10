خبير أسواق سيارات: معدلات البيع انخفضت 74% عن العام الماضي

أكد محمود خيري، خبير أسواق السيارات، أن هناك انخفاضا وصل 74% في مبيعات السيارات عن العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد مبيعات السيارات هذا العام في شهر نوفمبر 5209 سيارة، بينما ما تم بيعه العام الماضي في نفس التوقيت بشهر نوفمبر حوالي 19 الف سيارة.

وأضاف محمود خيري، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن أكثر السيارات مبيعا في عام 2022، سيارات نيسان الأكثر مبيعا بـ1220 سيارة، ثم شيري وتم بيع 802 سيارة، ثم نيسان وباعت 600 سيارة، مؤكدا أن هذه الأرقام هزيلة جدا لعدد السيارات المباعة.

وأوضح محمود خيري، أن سبب الانخفاض في المبيعات للسيارات مقسم على شقين، 50% انخفاض بسبب أن حصة السيارات لم تأتي لمصر، و50% أن الأسعار مرتفعة عالميا، مؤكدا أن سوق السيارات المستعمل أصابه الركود ويكاد يكون متوقف تماما.