إلغاء أحكام البراءة لمديرين بفولكس فاجن في قضية أجور أعضاء مجلس العمال

ألغت المحكمة العليا الألمانية، اليوم الثلاثاء، أحكام البراءة الصادرة لصالح أربعة من مديري شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، في نزاع بشأن قيمة الأجور والمكافآت التي كان يتم دفعها لأعضاء مجلس العمال النافذين في الشركة.

وتتعلق القضية بعدد من كبار أعضاء مجلس عمال فولكس فاجن الذين حصلوا وفقا لتحقيقات القضاء على مكافآت تتراوح بين 80 ألف يورو (85.9 ألف دولار)، و560 ألف يورو سنويا خلال الفترة من 2011 إلى 2016.

وحصل برند أوسترلوه الذي عمل لفترة طويلة كرئيس لمجلس العمال على ما يصل إلى 750 الف يورو بما في ذلك راتبه.

وفي عام 2021 أصدرت محكمة إقليمية في مدينة بروانشفينج حكما ببراءة المديرين من تهم خيانة الأمانة، وقالت إنه لا يوجد دليل على القصد الجنائي لديهم، وأضافت أن المديرين تصوروا أنهم لا يخالفون واجبات وظائفهم بالنسبة لقرارات الأجور.

ورغم ذلك استأنف مكتب الادعاء العام في مدينة لايبزج الحكم، وقال إن منح أجور بهذه الصورة يمثل خيانة للأمانة لأن فولكس فاجن فقدت الأرباح وتراجعت مدفوعاتها للضرائب.