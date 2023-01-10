صندوق النقد: تحديد سعر صرف مرن للجنيه يساعد على تلافي تراكم الاختلالات المزمنة في الطلب

قالت إيفانا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن الهدف من سياسة سعر الصرف مرن في ظل برنامج الاصلاح المصري هو تحديد سعر الجنيه المصري على أساس حر مما يساعد على تلافى تراكم الاختلالات المزمنة في الطلب، وعرض النقد الأجنبى في مصر، والقضاء على نقص الواردات والحفاظ على الاحتياطيات بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي.



وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بعرض برنامج التعاون مع مصر للإصلاح الاقتصادي، أنه في هذا الإطار يمكن أن نتوقع تحركات في اتجاهين لسعر الصرف ارتفاعا وانخفاضا تماشيا مع الاقتصاد المصري، موضحة أنه متى تحققت الثقة في تطبيق ذلك نتوقع عودة التدفقات الاستثمارية الى مصر بشكل أقوى.



وأوضحت أن برنامج مصر مع الصندوق يدعم سياسات الاصلاح ومعالجة مواطن الضعف وتعزيز النمو المستدام شامل لجميع فئات المجتمع وتوفير فرص العمل ويقوم على 3 ركائز هي سياسة صرف مرن والسياسة النقدية التى من شأنها القدرة على استيعاب الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات والحد التدريجى من التضخم.



وتابعت أنها تتضمن أيضا مواصلة الضبط المالى والسياسات الهيكلية المالية التي تهدف إلى الحفاظ على ثقة السوق وضمان هبوط إتجاه نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، مع تعزيز عملية إعداد الموازنة وزيادة الشفافية وتحسين مكونات الموازنة للسماح بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي.



وأوضحت أن جدول أعمال الاصلاحات سيساعد على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وضمان تحقيق نمو قوى واحتوائي على المدى المتوسط، وذلك بعدة وسائل منها الحد من دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتحقيق تكافئ الفرص بين المؤسسات المملوكة للدولة والشركات الخاصة والتخلص من الحواجز التجارية.



وأوضحت أن الانخفاض الحالي في سعر الصرف يأتي في وقت يشهد ارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا؛ ما أدى إلى ضغوط على الأسعار المحلية؛ ما يؤدى إلى ارتفاع التضخم.



وأشارت إلى أنه لاستعادة استقرار الاسعار عن طريق تشديد السياسات النقدية، وحماية السكان محدودي الدخل بدعم من الموازنة يوجه بحرص بلذين في حاجه إليه، وأخيرا فإن النجاح على المدي الطويل يعتمد على نجاح الإصلاحات في تحسن قدرة الاقتصاد المصري على توليد النقد الأجنبي من خلال الصادرات وتوليد فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل لكل فئات المجتمع.