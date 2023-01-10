رئيس كفر الدوار يوجه أصحاب المحلات بضرورة توفيق أوضاعهم

عقد اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، اجتماعًا مع وحدة تراخيص المحال وعدد من الإدارات المختصة بالوحدة، لمتابعة الإجراءات المتخذة لتفعيل قانون المحال العامة بنطاقي المدينة والمركز.



ووجه "قطاطو"، بتكثيف أعمال التوعية لأصحاب المحلات بأهمية القانون والمستندات المطلوبة لعملية الترخيص، وكذلك تيسير الإجراءات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون.



وشدد "رئيس المدينة"، على تكثيف حملات المرور على المحلات التجارية وتوعية أصحابها، وحثهم بضرورة توفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد، وذلك في ظل المزايا والتيسيرات التي تقدمها الوحدة وفقًا للقانون بمركز التراخيص التابع للوحدة والذي يعمل وفقًا لنظام الشباك الواحد.